Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Італією.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко відверто прокоментував поразку своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Італії (1:2).

"Загалом Італія грала дуже добре. Важко було знайти правильний пресинг з нашого боку, тому що, як я сказав, італійці грали у футбол, кожен із них хотів бути на м'ячі, дуже добре переміщалися, комбінували. Це те, чому нам потрібно вчитися у таких команд.

Наприкінці другого тайму ми почали грати краще – це тому, що італійці вже хотіли зберегти результат і вони трохи відійшли назад і, гадаю, вони теж трохи втомилися. Вони домінували, володіли м'ячем, комбінували, але коли ти це робиш – ти теж втомлюєшся. Тому наприкінці вони вже грали на результат.

Звичайно, можна грати проти таких команд і потрібно грати, виходити, вчитися. Ця гра буде для нас дуже добрим досвідом, проаналізуємо, тренер вкаже на наші помилки, і побачимо, що буде у другому матчі. Але до другого матчу ми ще маємо дуже важливі ігри, в яких потрібно брати свої очки.

Італія — Україна. Наші оцінки

Італія – це топ-збірна, гравці, які виступають у топ-клубах, мають великий досвід, люблять грати у футбол. Це видно, коли вони комбінують із м'ячем, пасуються між собою. Коли ти граєш із таким задоволенням, ти навіть не помічаєш того, що твій суперник дуже багато бігає та втомлюється. Це те, що сталося. Ми дуже багато витратили сил у першому таймі, бігаючи по полю. Але, на жаль, нам не вдалося знайти свою гру в першому таймі, і в другому, гадаю, теж. Ми знали, що дуже важко гратиме на цьому стадіоні, адже підтримка італійців була дуже гарною. Українців також було дуже багато, але я вважаю, що ми їх трохи підвели.

Завжди результат вирішує майстерність кожного гравця у своїй команді. Але я буду чесним, італійці награли набагато більше голів, ніж ми. Бущан також зробив багато сейвів, допомагав команді як міг, але, на жаль, ми не отримали того результату, якого хотіли. Тож так, різницю роблять гравці за допомогою своєї майстерності

Шанси ще зберігаються. Нам треба брати свої очки у наступних матчах, а там далі побачимо. Я розумію, багато хто говоритиме про гру у відповідь з італійцями, але ще до неї будуть матчі. Треба йти, як то кажуть, step by step. Все робитимемо, щоб взяти всі очки", – сказав Зінченко в інтерв'ю ВЗБІРНА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Італія — Україна.