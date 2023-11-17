Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек поділився своїми думками після спарингу з Лехією.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти польської Лехії (2:0).

"Було дуже холодно, але для обох команд. Хороший контрольний спаринг, думаю, тренерський штаб отримав певну інформацію. Будемо готуватися до гри зі збірною Італії.

Пріоритет був у комунікації та награванні зв’язків між футболістами, тому що фізично, думаю, усі хлопці готові, адже чемпіонати продовжуються достатньо довго. Тому не сказав би, що фізичний стан у спарингу був у пріоритеті.

На полі було набагато тепліше, ніж сидіти на лаві для запасних, сто відсотків. Щодо українців із Лехії, то після гри перекинулися кількома словами.

Моменти Тараса Степаненка? Я сподіваюся, це все перенесеться на гру зі збірною Італії, тому в нього все ще попереду. Але він мав робити хет-трик", - сказав Зінченко в інтерв'ю УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.