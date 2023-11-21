Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "адзуррі" поділився своїми думками після гри з Україною.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував нічийний результат у відбірному матчі Євро-2024 проти України (0:0), який дозволив італійцям гарантувати собі місце у фінальній частині турніру.

"Я чув багато розмов, що Італія кваліфікувалася на Євро, але зі страхом. Можливо, це пов’язано з початком турніру. Можливо. Але я погодився на цю роботу, аби вивести команду на чемпіонат Європи. І я це зробив.

Мені сподобалося, як ми просували м’яч у грі з Україною. Україна добре виконала свою роботу, і цей матч був зовсім іншим, аніж наш попередній, переможний поєдинок проти Північної Македонії", - наводить слова Спаллетті прес-служба УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.