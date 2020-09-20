Фавориты противостояний

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Шахтер в рамках третьего тура чемпионата Украины отправится в гости к Заре. "Горняки" уже долгий период не играли в официальных играх — к паузе на поединки сборных добавился пропуск матча с Рухом, у которого выявили заболевших коронавирусом. Интересно посмотреть, в каком физическом состоянии будет команды Луиша Каштру.

Заря же провалила начало сезона, проиграв сперва Десне, а затем и Мариуполю. Кажется, у луганчан есть какие-то проблемы в раздевалке. Вероятно, на это могла повлиять эпопея с уходом Виктора Скрипника м Днепр-1.

Что касается статистики личных встреч, то тут не все так просто для Шахтера. "Горняки" выиграли три из последних пяти поединков, но последние два матча закончились для них ничьей и поражением. В каждой из тех игр было видно, что луганчане отлично прессингуют соперника, что вызывало у защитников Шахтер большие трудности.

Фаворитом этого противостояния считается Шахтер. Так, компания Фаворит оценивает его шансы на победу коэффициентом 1,44. Шансы на успех хозяев оцениваются в 6,7, тогда как коэффициент на ничью составляет 4,8.