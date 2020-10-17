Фавориты противостояний

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В поединке пятого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль в рамках Мерсисайдского дерби сразится против Эвертона.

Суббота, 17 октября, 14:30. Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports

Нас ждет очень особенное дерби, которое, вероятнее всего, будет отличатся от подобных поединков последних лет. Почему же? Начнем с того, что Эвертон подходит к матчу, опережая Ливерпуль в турнирной таблице. Кроме того, на сегодняшний день "ириски" единолично возглавляют первенство, что лишь добавляет "остроты" грядущему противостоянию.

Во всех подобных матчах последних лет был четкий фаворит и аутсайдер. "Красные" традиционно доминировали в городе, а Эвертон за последние 10 лет максимум на что рассчитывал в поединках, так это на ничью. Но теперь, на первый взгляд, "ириски" не выглядят уж столь очевидным аутсайдером против именитого оппонента. Не забываем, что команда Анчелотти добыла четыре победы из четырех встреч, а Ливерпуль просто катастрофически проиграл Астон Вилле в прошлом туре (1:7).

Как бы там ни было, "красным" не будет просто в предстоящем дерби. Может ли удивить Эвертон? Вполне. Возможно, "ириски" всех удивят не только в матче, но и в сезоне в целом.

И все же, фаворитом этого противостояния считается Ливерпуль. Так, компания Фаворит предлагает на победу команды Клоппа коэффициент 1,81. Шансы на успех Эвертона оцениваются в 4,20, тогда как коэффициент на ничью составляет 4,15.