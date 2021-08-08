Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги луганская Заря в центральном поединке уик-энда будет принимать киевское Динамо.

Заря — Динамо Киев

Воскресенье, 8 августа, 19:30. Стадион Славутич-Арена, Запорожье. Главный арбитр встречи — Анатолий Абудла (Харьков). Трансляция — телеканал Униан ТВ.

Мирча Луческу продолжает активно готовить свою команду ко групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА, о чем нам красноречиво говорит наличие товарищеских матчей в календаре киевского Динамо посреди недели, даже несмотря на уже начавшееся национальное первенство. При этом, столичный коллектив уже на самом старте получил возможность обозначить свои амбиции в матче против одного из прямых конкурентов в борьбе за места в турнирной таблице, да и донецкий Шахтер накануне сделал большой подарок своему главному оппоненту, уступив Александрии (1:2).

Что же касается коллектива Виктора Скрипника, то Заря вновь начала сезон с поражения, но, в отличии от прошлого года, не стала открывать неудачную серию уже во втором туре, и обыграла петровский Ингулец с крупным счетом (5:1). Это позволяет нам говорить о том, что "мужики" вовремя взяли себя в руки, теперь будут настроены исключительно на победу в предстоящей игре. Тем более, что их последний успех был датирован уже далеким началом зимы 2019-го года.

Букмекеры считают фаворитом встречи киевское Динамо. Так, компания Фаворит предлагает на победу "бело-синих" коэффициент 1,73. Победа луганской Зари оценена в 5,70, а ничейный результат — 3,30.