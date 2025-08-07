Франція

Парижани поспішають завершити угоду до Суперкубка УЄФА.

ПСЖ і Лілль досягли домовленості щодо трансферу воротаря Люки Шевальє, повідомляє L’Équipe. Паризький клуб надіслав нову пропозицію за гравця в останні години, щоб виконати вимоги Лілля.

Сума угоди становить трохи більше €40 млн без урахування бонусів. Раніше йшлося про €40+ млн із бонусами.

Клубам залишилося узгодити деталі та оформити угоду документально. Трансфер може бути завершений найближчими годинами.

Після цього Шевальє вирушить до Парижа для проходження медогляду та підписання п’ятирічного контракту.

ПСЖ прагнув швидко завершити трансфер, щоб розраховувати на француза в матчі за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема, який відбудеться наступної середи.

Раніше повідомлялося, що Доннарумма готовий достроково розірвати контракт з ПСЖ.