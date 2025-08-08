"Доги" домовилися з Бетісом про трансфер захисника.
Ромен Перро, Getty Images
08 серпня 2025, 13:50
Захисник Бетіса Ромен Перро незабаром продовжить кар’єру в Ліллі, повідомляє L'Equipe.
Клуби узгодили деталі трансферу 27-річного француза, і угода близька до завершення. Лілль заплатить Бетісу €3,5 млн за гравця.
У минулому сезоні Перро провів 41 матч за севільський клуб, забив два голи та віддав дві результативні передачі.
Лілль розпочне новий сезон Ліги 1 матчем проти Бреста 17 серпня.
