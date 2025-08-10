Франція

Лівий захисник повернувся до чемпіонату Франції.

Лілль на своєму офіційному сайті оголосив про перехід лівого захисника Реала Бетіс Ромена Перро.

За даними transfermarkt, клуб Ліги 1 виклав за 27-річного француза 3 млн євро. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2028 року.

У липні 2024-го Реал Бетіс придбав Перро в Саутгемптона за 3,5 млн. З іспанським клубом Ромен дістався фіналу Ліги конференцій, відзначившись двома голами й двома асистами в 41-му матчі всіх турнірів.

Раніше фланговий оборонець також виступав за Брест, Париж ФК і Ніццу.

Нагадаємо, нещодавно вже колишній воротар Лілля приєднався до ПСЖ.