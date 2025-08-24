Франція

Тепер на гравця тиснутимуть з обох сторін.

Івуарійський центральний захисник Вільфрід Сінго долучився до складу французького Монако за 9,1 млн євро влітку 2023 року.

Відтоді 24-річний виконавець устиг провести 60 матчів, забити чотири голи та віддати чотири гольові передачі.

Однак цього літа "монегаски" вирішили виставити футболіста на трансфер, чим одразу зацікавили турецький Галатасарай.

Вимоги Монако щодо трансферу виглядають шаленими — 40 млн євро, але "леви" готові платити й такі гроші за гравця, чий контракт є чинним до 2028 року.

Утім, наразі Сінго не хоче залишати клуб, тоді як поміж Монако та Галатасараєм уже існує домовленість про перехід.

Наразі обидві сторони намагаються вмовити футболіста змінити власну позицію.