Франція

Французькі медіа сумніваються у його участі у наступному матчі.

Французьке видання Footmercato розкритикувало гру українського захисника Іллі Забарного у поєдинку Ліги чемпіонів проти Баєра та припустило, що українець може опинитися на лаві запасних у наступному матчі.

"Забарного часто критикують за важку гру та проблеми проти динамічних суперників. Хоч повернення Пачо тимчасово додало йому впевненості, у вівторок він знову зіграв слабо", — йдеться у публікації.

Журналісти наголошують, що тренер Луїс Енріке не схильний довго довіряти гравцям, які втратили форму. Із поверненням до ладу Маркіньоса шанси Забарного зберегти місце у старті на матч проти Бреста виглядають невизначеними.

Нагадаємо, у матчі Ліги Чемпіонів проти Баєра Забарний привіз два пенальті та отримав червону картку.