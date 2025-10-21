Невдала гра для українського захисника парижан у єврокубках.
Ілля Забарний, Getty Images
21 жовтня 2025, 22:57
ПСЖ у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях зустрічається з леверкузенським Баєром.
Після швидкого голу у ворота "фармацептів", на 24 хвилині стався неприємний епізод у штрафному майданчику парижан, де український захисник Ілля Забарний невдало впав у боротьбі з суперником і торкнувся м'яча рукою — арбітр вказав на позначку, а також показав жовту картку українцю.
Проте пенальті не зміг реалізувати Алехандро Грімальдо, який пробив у праву стійку.
Потім команди обмінялися вилученнями — спочатку на 32 хвилині з поля пішов Роберт Андріх за грубий удар ліктем суперника, а через п'ять хвилин червону картку отримав Забарний, який не встиг за Крістіаном Кофане у своєму штрафному майданчику.
У результаті пенальті реалізував Алейш Гарсія, який зрівняв рахунок у матчі.
Для 23-річного українця це була десята гра у складі паризького клубу — на його рахунку один гол.
Також зазначимо, що Забарний вчетверте у своїй кар'єрі закінчив матч достроково. Раніше він отримав дві червоні картки у матчах УПЛ за київське Динамо та одну в АПЛ за Борнмут.
