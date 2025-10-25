Франція

Парижани хочуть надовго зберегти свій талант.

Французький ПСЖ веде перемовини щодо продовження контракту з 19-річним півзахисником Сенні Маюлю. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, боси парижан вбачають у молодому футболісті одного з головних виконавців у своєму проекті.

Зазначається, що переговори про продовження контракту вже ведуться, обидві сторони позитивно налаштовані на підписання угоди найближчим часом.

Чинний контракт гравця з парижанами розрахований до 30 червня 2027 року.

Цього сезону Сенні Маюлю відіграв за ПСЖ вісім матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.