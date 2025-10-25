Парижани хочуть надовго зберегти свій талант.
Сенні Маюлю, getty images
25 жовтня 2025, 15:22
Французький ПСЖ веде перемовини щодо продовження контракту з 19-річним півзахисником Сенні Маюлю. Про це повідомляє L'Équipe.
За інформацією джерела, боси парижан вбачають у молодому футболісті одного з головних виконавців у своєму проекті.
Зазначається, що переговори про продовження контракту вже ведуться, обидві сторони позитивно налаштовані на підписання угоди найближчим часом.
Чинний контракт гравця з парижанами розрахований до 30 червня 2027 року.
Цього сезону Сенні Маюлю відіграв за ПСЖ вісім матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.