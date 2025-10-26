Франція

У Лізі 1 зіграли центральний матч.

Марсель зазнав прикрої виїзної поразки у напруженому матчі чемпіонату Франції проти Ланса. Попри те, що гості першими відкрили рахунок, вони не змогли втримати перевагу й поступилися з рахунком 2:1.

Початок зустрічі склався вдало для Марселя. Команді вдалося вийти вперед завдяки яскравій комбінації двох своїх легіонерів. Гравець національної збірної США Тімоті Веа продемонстрував чудове бачення поля та виконав точну гольову передачу на англійського нападника Мейсона Грінвуда. Форвард який продовжує набирати форму, холоднокровно реалізував свій момент, вивівши провансальців уперед.

Однак картина гри швидко змінилася. Ланс, підтримуваний домашніми трибунами, після пропущеного голу заграв рішучіше. Господарі почали чинити значний тиск на оборону Марселя, що зрештою принесло свої плоди.

На 23-й хвилині Одсонн Едуар зрівняв рахунок ударом із пенальті, який він сам і заробив. Спершу головна арбітриня Стефані Фраппар показала нападникові жовту картку за симуляцію, однак після перегляду VAR скасувала своє рішення.

Окрилені успіхом, господарі не зупинилися на досягнутому й продовжили атакувати. Це призвело до другого гола — Бенжамен Павар невдало перервав простріл і зрізав м’яч у власні ворота.

Марсель намагався врятувати гру в останні хвилини, але фінальний штурм не приніс результату. Таким чином, провансальці втратили першу сходинку в турнірній таблиці, пропустивши вперед ПСЖ та Ланс.

Цей сезон Ліги 1 обіцяє бути інтригуючим — різниця між першим і сьомим місцем становить лише шість очок.

Ланс 2:1 Марсель

Голи: Грінвуд (17) Едуар П (23) Павар аг (53)