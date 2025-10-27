Франція

Велика втрата для команди Фонсеки.

Французький Ліон через травму надовго втратив свою юну зірочку Маліка Фофана. Про це повідомляє офіційний сайт "ткачів".

"Обстеження, проведені вночі у лікарні та підтверджені сьогодні, виявили серйозне розтягнення зв'язок правої кісточки. Ушкодження, ймовірно, вимагатимуть хірургічного втручання. Очікується, що після цього гравець не зможе виходити на поле протягом кількох місяців.

Ліон вживе всіх необхідних заходів, щоб забезпечити Маліку найкращу медичну допомогу та підтримати його реабілітацію, щоб він якнайшвидше повернувся до складу", – йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, 20-річний бельгієць отримав травму під час матчу 9-го туру французької Ліги 1 зі Страсбуром (2:1).

Цього сезону Малік Фофана відіграв за Ліон 12 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.