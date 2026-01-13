Італія

Рома інвестує в майбутнє.

Столична Рома не стала довго сумувати після невдачі з підписанням Распадорі й миттєво переключилася на альтернативний варіант. За інформацією Фабріціо Романо, вовки досягли повної домовленості щодо трансферу 18-річного форварда Марселя Робініо Ваза.

Угода була досягнута після інтенсивних нічних переговорів. Сторони уклали усну домовленість як між клубами, так і з табором самого футболіста. Французький Олімпік отримає за свого вихованця солідний пакет виплат у розмірі 25 мільйонів євро (сума враховує бонуси).

Найближчим часом юний нападник пройде медогляд у Римі та підпише з джаллоросси довгостроковий контракт. Офіційне оголошення очікується вже цього тижня.

У нинішньому сезоні вундеркінд у складі провансальської команди відіграв 14 ігор у лізі 1, забив 4 мʼячів та віддав 2 асиста.