Ліга чемпіонів

Чергова поразка команди Гвардіола

Господарі поля шокували суперника, забивши два м’ячі протягом двох хвилин. В обох випадках помилився захисник містян МаксОллін, який на початку нового року повернувся до Сіті з оренди. У першому епізоді №68 кинувся на м’яч, через що втратив позицію. Уле Блумберг увірвався до штрафного майданчика та виконав подачу на Каспера Гега — форвард головою, поміж ніг Доннарумми, відправив снаряд у сітку.

Згодом Макс невдало обробив м’яч, через що підопічні Кнутсена вибігли в контратаку. Спрацювала та сама зв’язка: Блумберг асистував, а Гег упевнено завершив в один дотик. Гості ніяк не могли знайти підхід до воріт суперника. Єдиний гольовий момент вдалося створити на останній хвилині першого тайму, але Голанд пробив поруч зі стійкою.

По перерві господарі довели справу до розгрому. Диво-гол вдався капітану Буде/Глімт Гауте. Півзахисник обіграв кількох суперників та відправив м’яч у дев’ятку без шансів для Джіджі. За кілька хвилин Манчестеру таки вдалося відіграти один м’яч — Шеркі з дальньої дистанції пробив у нижній лівий кут.

Здавалося, що підопічні Гвардіоли перехоплять ініціативу, але за кілька миттєвостей Сіті залишився в меншості. Родрі за одну хвилину примудрився отримати дві жовті картки та був вилучений з поля. Удесятьох гості не збавили темп, але відігратися не вдалося.

У підсумку Манчестер Сіті програє, але зберігає за собою місце у топ-8. Буде/Глімт натомість після сенсаційної перемоги має можливість зачепитися за плей-оф. Наразі норвежці посідають 26-ту сходинку, маючи у своєму активі 6 очок.

Буде/Глімт — Манчестер Сіті 3:1

Голи: Гег, 22, 24, Гауге, 58 - Шеркі, 60

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гуннерсен, Бйоркан — Ев'єн (Сальтнес, 76), Берг, Фет (Дюбвік Мяяття, 82) — Бломберг (Аукленн, 76), Гег (Гелмерсен, 76), Гауге

Манчестер Сіті: Доннарумма — Льюїс, Хусанов, Аллейн, — — Рейндерс, Родрі, О'Райлі — Фоден (Мармуш, 70), Голанд, Шеркі

Попередження: Родрі, Шеркі

Вилучення: Родрі, 62