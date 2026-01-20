Німеччина

Німецький клуб досяг усної угоди з боснійським форвардом і намагається закрити трансфер.

Шальке досяг повної усної домовленості з нападником Фіорентини Едіном Джеко щодо особистого контракту. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво гельзенкірхенського клубу та головний тренер Мірон Муслич доклали значних зусиль, щоб переконати 39-річного форварда погодитися на перехід. Проєкт Шальке зацікавив Джеко, і тепер для завершення угоди необхідно узгодити умови трансферу між клубами.

Переговори з Фіорентиною вже розпочалися. Контракт боснійця з італійським клубом чинний до літа 2026 року.

У поточному сезоні Джеко провів 18 матчів у всіх турнірах, відзначився двома голами та сумарно провів на полі 722 хвилини.