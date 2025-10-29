Інше

Український форвард уперше відзначився у цьому сезоні — він тривалий час відновлювався після травми.

Олімпіакос без проблем провів третій раунд Кубка Греції, розгромивши Волос із рахунком 5:0.

Одним із героїв цього поєдинку став Роман Яремчук, який оформив дубль наприкінці першого тайму — на 43-й та 44-й хвилинах.

Для українця це лише четвертий матч у сезоні. Після тривалого відновлення від травми Яремчук нарешті відкрив лік своїм голам у поточній кампанії, поступово набираючи оптимальні кондиції.

Зазначимо, що Роман був замінений на Ставроса Пневмонідіса на 59-й хвилині зустрічі.

ВІДЕО ДУБЛЯ РОМАНА ЯРЕМЧУКА:



Олімпіакос Пірей — Волос 5:0

Голи: Б'янкон, 5, 45+2, Яремчук, 43, 44, Язіджі, 67