Футзал

Вирішальний поєдинок за вихід у півфінал "синьо-жовті" зіграють з Італією.

Другий тур фінальної частини юнацького чемпіонату Європи з футзалу для збірної України виявився непростим. Після розгромної перемоги над Молдовою (7:0) у стартовому турі, у поєдинку проти Португалії українці зіткнулися з серйознішою опозицією та майстерністю суперників.

Португальці відкрили рахунок уже на 5-й хвилині: Монтейру пробив точно у ворота. Незважаючи на активну гру українців, які часом змушували суперників нервувати та мали свої моменти, за 2 секунди до кінця першого тайму наші хлопці пропустили другий гол.

У другій половині гри Португалія продовжила домінувати. Монтейру оформив хет-трик та гарантував своїй команді першу сходинку в групі A, забивши ще два м’ячі. Фінальний свисток зафіксував поразку України U-19 із рахунком 0:4.

Наступний матч для команди Ігоря Москвичова — вирішальний поєдинок групи проти Італії (1 жовтня) за вихід у півфінал Євро-2025. Італійці також розгромили Молдову, але пропустили двічі (2:7). Португальцям вони ж поступилися 1:7.

Футзал (Євро-2025. U-19). Україна — Португалія 0:4

Голи: Монтейру, 4, 23, 36, Мальяу, 20