Вирішальний поєдинок за вихід у півфінал "синьо-жовті" зіграють з Італією.
Фото: АФУ
29 вересня 2025, 22:22
Другий тур фінальної частини юнацького чемпіонату Європи з футзалу для збірної України виявився непростим. Після розгромної перемоги над Молдовою (7:0) у стартовому турі, у поєдинку проти Португалії українці зіткнулися з серйознішою опозицією та майстерністю суперників.
Португальці відкрили рахунок уже на 5-й хвилині: Монтейру пробив точно у ворота. Незважаючи на активну гру українців, які часом змушували суперників нервувати та мали свої моменти, за 2 секунди до кінця першого тайму наші хлопці пропустили другий гол.
У другій половині гри Португалія продовжила домінувати. Монтейру оформив хет-трик та гарантував своїй команді першу сходинку в групі A, забивши ще два м’ячі. Фінальний свисток зафіксував поразку України U-19 із рахунком 0:4.
Наступний матч для команди Ігоря Москвичова — вирішальний поєдинок групи проти Італії (1 жовтня) за вихід у півфінал Євро-2025. Італійці також розгромили Молдову, але пропустили двічі (2:7). Португальцям вони ж поступилися 1:7.
Футзал (Євро-2025. U-19). Україна — Португалія 0:4
Голи: Монтейру, 4, 23, 36, Мальяу, 20