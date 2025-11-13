Футзал

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 12 листопада 2025 року.

Збірна України з футзалу у товариському поєдинку здобула перемогу над Францією (3:1).

Перемогу команді Олександра Косенка забезпечили результативні удари у виконанні Ігоря Корсуна, Владислава Первєєва та Ігоря Чернявського. У французів єдиний м'яч забив Бендалі.

Ця зустріч проходила у рамках підготовки "синьо-жовтих" до фінальної частини Євро-2026, яка стартує 22 січня 2026 року. Першим суперником українців буде збірна Вірменії.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Франція — Україна:

Франція — Україна 1:3

Голи: Бендалі, 36 — Корсун, 6, Первєєв, 26, Чернявський, 34.

Франція: Локока — Саадуї, Мохаммед, Мухудін, М. С. Туре; Марке, Рамірес, М. Туре, Бендалі, Буїта, Жиро, Лутін, Гендура, Тчаптче.

Україна: Сухов — Семенченко, Швед, Абакшин, Корсун; Савенко, Бєлімов, Шотурма, Первєєв, Чернявський, Жук, Фаренюк, Зварич, Микитюк.

Попереджені: Саадуї, М. С. Туре — Шотурма, Семенченко.