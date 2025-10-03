Футзал

Дивіться відео найкращих моментів півфінального матчу юнацького чемпіонату Європи з футзалу, який відбувся 3 жовтня 2025 року.

У Кишиневі відбувся півфінал чемпіонату Європи з футзалу U-19, у якому збірна України програла найтитулованішій команді турніру — Іспанії. Поєдинок завершився з рахунком 4:7.

Українці трималися гідно й зуміли забити чотири м’ячі зусиллями Цапа, Климчука, Шпака, а також завдяки автоголу Альтаби. Водночас іспанці продемонстрували свій клас та оформили перемогу завдяки результативним ударам Альтаби, Гарсії, Лаоса, Гуті, Олівареса та Іскердо та автоголу Шпака.

Для юнацької збірної України цей півфінал став уже третім поспіль на чемпіонатах Європи, що підтверджує стабільність та розвиток футзалу в нашій країні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Україна U-19 — Іспанія U-19 в рамках юнацького Євро-2025 з футзалу:



Футзал (Євро-2025. U-19). Півфінал

Україна — Іспанія 4:7

Голи: Цап, 8, Климчук, 13, Шпак, 31, Альтаба 38 (автогол) - Альтаба, 2, Гарсія, 14, Лаос, 15, Гуті, 23, Оліварес, 28, Іскердо, 33, Шпак, 35 (автогол)