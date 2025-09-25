Футзал

Головний тренер збірної України з футзалу підбив підсумки нещодавніх товариських матчів.

Головний тренер футзальної збірної України Олександр Косенко прокоментував перемоги в двох контрольних поєдинках із Литвою.

Футзал. Україна — Литва 5:3 Відео голів та огляд матчу 24.09.2025

Українці й литовці двічі зустрілися в Йонаві. У першому спарингу, 23 вересня, "синьо-жовті" святкували звитягу з рахунком 7:0, тоді як учора супернику вдалося нав'язати боротьбу.

"У таких спарених матчів багато факторів. Команда, яка програла, налаштовується на наступну гру ще більше, ніж на попередню. Команда, яка виграла, скільки себе не налаштовуй, не змушуй, все одно десь на підсвідомому рівні впевнена в тому, що сьогодні буде так само, як вчора — така природа.

Як на мене, перший матч був корисним в плані того, що ми відчули свою гру на м'ячі, коли нам все вдається. Коли нам не те, щоб легко, але насолоджуєшся грою і все виходить. Друга гра була іншою, але навіть більш корисною в плані перевірки характеру. Ми проявили характер, намагалися грати в ту ж гру, гнути свою лінію. У нас були моменти і до пропущеного м'яча, які ми не забили, але ми все одно продовжували грати, забили три м'ячі та все перевернули.

За рахунку 3:1 у другому таймі ми мали багато дуже гарних моментів, у яких могли забити 4-й і 5-й, і тоді гра пішла б за іншим сценарієм. Хоча, зважаючи на те, як були налаштовані литовці, могло бути все, що завгодно. Але ми не забили — і коли пропускаєш за рахунку 3:1, все кардинально перевертається. В нас лише один м'яч переваги, а вони відчули, що ось воно, поруч. Добре, що в цю мить ми не знітилися і не стали панікувати.

Забили, на мій погляд, дуже красивий гол — це дуже важливий психологічний момент. Адже могли спростити, нічого не вигадувати, але розіграли чудову комбінацію, після чого відзахищались та забили п'ятий. Так, потім пропустили третій, але після нашого п'ятого голу всім вже було зрозуміло, що це крапка.

Вихід Андрія Мельника прямісінько під штрафний? Він забиває дуже багато таких голів, уміє направити, підняти на потрібну висоту та пробити незручно для воротаря. Тому ми спеціально випустили його під цей стандарт і він все зробив так, як треба.

Ми хотіли награти надійний захист — це головне. Це товариська гра, і ми свідомо не стали випускати четвірку, яка працює на захист. Продовжували грати четвірками, розуміли, що це товариська гра, тож нехай хлопці відпрацьовують, отримують досвід, бо й Ростік [Семенченко] отримав травму, може ще якісь моменти будуть.

Так, були помилки, ми визнаємо, що є над чим працювати. Скажу так — у литовців цей компонент досить непоганий. Їм трохи не вистачає індивідуальної майстерності в деяких епізодах, але треба віддати їм належне — в них є непогані награвання.

І не даремно вони забили три голи — це не випадковість, було видно, що вони свідомо це все зробили. Були в них й інші моменти, тому нам лише на користь, що ми дали досвід у цьому компоненті молодим гравцям, які перший раз у збірній. Вони відчули момент, коли треба відзахищатись, коли суперник чинить тиск.

У першому матчі такого тиску не було, а в другому — зовсім інша справа. Молодці, що не знітились. Знову-таки, були помилки, але це складова гри — без помилок нічого не буває. Але в цілому вони намагалися витримувати цей тиск — і психологічний, і фізичний. На мою думку, в другому матчі литовці грали ще жорсткіше, подекуди і грубо.

У деяких епізодах вони зовсім не бачили м'яча, а бачили тільки силует суперника, скажімо так. Було видно, що вони хотіли відстояти свої ворота всіма дозволеними і недозволеними способами. Я зараз не критикую і не звинувачую їх — це може й добре, що ми відчули такий супротив, тому що такі ігри теж дуже важливі.

Добре, що обидва матчі не склалися за одним і тим же сценарієм. Ми отримали користь від гри і вчора, і сьогодні. Дуже добре, що ми зіграли ці матчі, перевірили молодих та дали їм можливість відчути рівень національних збірних. Тут трохи інакше, ніж у чемпіонаті — думаю, вони й самі відчули це. Все нормально, рухаємось далі", — цитує Косенка офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Нагадаємо, нещодавно визначилися всі учасники футзального Євро-2026.