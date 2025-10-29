Футзал

Український клуб зумів урятуватися проти словенського колективу в другому таймі.

Український клуб Київ Футзал провів перший матч у головному європейському турнірі та здобув бойову нічию проти словенської Вргніки.

Наша команда пішла на перерву з мінімальною перевагою в рахунку, проте у подальшому у киян з'явилися проблеми. Пропустивши два голи, команда Тараса Шпички проявила характер — уже за кілька секунд після другого пропущеного м’яча Кайке зрівняв рахунок і подарував українцям перше очко в історії клубу на міжнародній арені.

Вже за 20 годин Київ Футзал зійдеться у столичному дербі з іншим українським клубом — ХІТ.

Київ Футзал - Вргніка 2:2

Голи: Грицина, 14'20'', Кайке, 34'55'' — Чуха, 23'45'', Тушар, 34'01''