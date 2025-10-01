Футзал

Протягом напруженого матчу наші юнаки забезпечили два переможні м’ячі та тепер зустрінуться з Іспанією у півфіналі.

Юнацька збірна України з футзалу продемонструвала справжній характер, здолавши Італію та пройшовши у півфінал чемпіонату Європи-2025 серед гравців до 19 років.

Матч відзначався високим рівнем інтриги: гра могла піти будь-яким шляхом, але українські футболісти проявили зрілість та командну згуртованість, забивши у другому таймі два переможні голи.

У підсумку наші хлопці фінішували другими у групі та вийшли до півфіналу Євро-2025, де зіграють проти юнацької збірної Іспанії. Поєдинок запланований на п’ятницю, 3 жовтня.

Футзал (Євро-2025. U-19). Італія — Україна 0:2

Голи: Шпак, 28, Першин, 39