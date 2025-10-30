Футзал

Відбувся історичний матч українських клубів у футзальній Лізі чемпіонів.

У футзальній Лізі чемпіонів відбувся історичний матч серед українських клубів, у якому київський ХІТ розгромив Київ Футзал із рахунком 5:0.

Команда Олега Лук'яненка вийшла вперед на третій хвилині зусиллями Артура Подлюка, після чого на 16 хвилині перевагу номінальних гостей подвоїв Юрій Сагайдачний.

Потім наприкінці другого тайму Сагайдачний оформив дубль, а між цими двома голами відзначився Олександр Сухов.

Для ХІТа це була друга перемога після успіху в матчі проти Форси (10:2), а для Києва перша поразка після нічийного результату з Вргнікою (2:2).

Київ Футзал — ХІТ 0:5

Голи: Подлюк, 3, Сагайдачний, 16, 37, 40, Сухов, 38.