Футзал

Воротар юнацької збірної України став одним із найкращих гравців турніру за версією УЄФА.

Голкіпер збірної України U-19 з футзалу Іван Бєлімов увійшов до символічної збірної чемпіонату Європи-2025. УЄФА відзначив надійну гру українця, який став одним із ключових гравців команди Ігоря Москвичова.

На турнірі збірна України дійшла до півфіналу, де поступилася майбутньому чемпіону — Іспанії. Бєлімов продемонстрував стабільність і впевненість, особливо у матчах проти Молдови (7:0) та Італії (2:0), у яких зумів зберегти свої ворота недоторканими. У поєдинках з Португалією (0:4) та Іспанією (4:7) український воротар неодноразово рятував команду завдяки блискучим сейвам.

До символічної п’ятірки Євро-2025 (U-19) також увійшли:

- Хайме Мартінес-Оліварес (Іспанія) — захисник

- Ренато Альмейда (Португалія) — лівий вінгер

- Тьягу Родрігеш (Португалія) — правий вінгер

- Родріго Монтейро (Португалія) — форвард

Нагадаємо, збірна України з футзалу потрапила до першого кошика на жеребкування Євро-2026.