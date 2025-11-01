Футзал

Столичний клуб завершив дебютний сезон у єврокубку розгромом Форци та гучно попрощався з турніром.

Київ Футзал потужно завершив дебютний сезон у Лізі чемпіонів, розгромивши північномакедонську Форцу з рахунком 10:0. Для столичного клубу цей матч став своєрідним реваншем за невдалі попередні результати у груповому раунді.

Після нічиєї із Сіліко Футзал (2:2) та поразки від ХІТа (0:5) команда достроково втратила шанси на вихід до елітраунду, тож останній тур був радше питанням престижу. І кияни відповіли гучно.

Юрій Щериця оформив хет-трик, дублем відзначився бразилець Кайке, а ще п’ять гравців записали на свій рахунок по голу. Вже до перерви рахунок був 3:0, а в другому таймі Київ Футзал повністю розбив суперника, довівши справу до двозначного результату.

Завдяки перемозі кияни тимчасово піднялися на друге місце у групі, однак остаточне становище визначить матч Вргніка – ХІТ, який відбудеться 1 листопада о 20:00 за київським часом.

Форса — Київ Футзал 0:10

Голи: Щериця, 4, 6, 35, Кайке, 17, Зварич, 28, Грицина, 29, Вінісіус, 30, Келвін, 32, Літвінов, 34, Моспан 36