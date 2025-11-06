Футзал

Надзвичайно важкий жереб.

Український ХІТ зіграє з іспанською Пальмою в 1/8 фіналу футзальної Ліги чемпіонів. Про це повідомляє сайт Асоціації футзалу України.

Зазначимо, що іспанська команда є чинним та загалом триразовим переможцем Ліги чемпіонів. Перша гра відбудеться 24 листопада. Матч-відповідь пройде 5 грудня, на майданчику іспанської Пальми

Нагадаємо, ХІТ вийшов до елітного раунду змагань посівши перше місце у своїй групі, випередивши Київ Футзал, Вргніку та Форсу.