У фіналі в Анталії українці здолали команду Англії з рахунком 3:2.

Збірна України серед гравців з вадами зору виборола титул чемпіона світу з футзалу. Про це повідомила Асоціація футзалу України (АФУ).

Турнір відбувався у турецькій Анталії, де за трофей змагалися чотири команди — Україна, Англія, Туреччина та Японія.

У вирішальному матчі світової першості команда під керівництвом Ігоря Кравченка та Миколи Чхайла здобула перемогу над Англією з рахунком 3:2.

Це черговий вагомий успіх українського футзалу на міжнародній арені, який підтверджує високий рівень розвитку цього виду спорту в нашій країні. Нагадаємо, що національна збірна України з футзалу на останньому чемпіонаті світу-2024 виборола історичну "бронзу".