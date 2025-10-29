Футзал

Впевнений старт від київської команди у єврокубковому турнірі.

Київський ХІТ у стартовому матчі футзальної Ліги чемпіонів розгромив північномакедонську Форсу з рахунком 10:1.

У першому таймі у складі київської команди голами відзначилися Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Андрій Мельник та Владислав Первєєв, а Ігор Де Алмейда Постіго зрізав м'яч у власні ворота. У гостей точний удар на рахунку Берата Рамадані.

У другому таймі Педяш забив ще два м'ячі і як Євген Жук оформив дубль. До них із дублем приєднався Мельник. Другий м'яч у складі гостей забив Іляз Чіляфі.

Таким чином, ХІТ стартував із впевненої перемоги в єврокубковому турнірі, а наступну зустріч заплановано на 30 жовтня – суперником буде ще один український клуб – Київ Футзал, який сьогодні, 29 жовтня, проведе свій матч проти словенського Заваса.

ХІТ — Форса 10:1

Голи: Чернявський, 5, Педяш, 9, 29, 33, Мельник, 11, 31, Постіго, 15 (аг), Первєєв, 19, Жук, 22, 28.

ХІТ: Сухов — Первєєв, Мельник, Чернявський, Жук; Кравець, Швець, Чижик, Подлюк, Сметаненко, Шеремета, Педяш, Сагайдачний, Малиновський.

Форса: Фера — Крстевські, Йонузі, Міранда, Ісмаілі; Ісакі, Левескі, Рамадані, Зекірі, Чіляфі, Сефері, Мусфаті, Морено, Постіго.

Попередження: Ісмаілі.