Футзал

Команда Олександра Косенка перемогла з рахунком 3:1 та продовжила свою безпрограшну серію до 12 матчів поспіль.

Збірна України з футзалу продовжує свою переможну серію. У товариському матчі команда Олександра Косенка обіграла Францію з рахунком 3:1. Цей поєдинок став частиною підготовки до чемпіонату Європи-2026.

Українці активно розпочали гру та відкрили рахунок уже на 6-й хвилині завдяки точному удару Ігоря Корсуна. У першому таймі “синьо-жовті” мали ще кілька моментів, але довели його до мінімальної переваги.

Після перерви Владислав Первєєв подвоїв рахунок, скориставшись помилкою захисників французів. Команда суперника намагалася відігратися, однак воротар збірної України Олександр Сухов кілька разів рятував команду після небезпечних атак.

На 34-й хвилині Ігор Чернявський зробив рахунок 3:0, фактично знявши питання про переможця. Французи змогли відквитати один м’яч наприкінці зустрічі, проте фінальний свисток зафіксував звитягу України – 3:1.

Франція – Україна 1:3

Голи: Бендалі, 36 – Корсун, 6 Первєєв, 25, Чернявський, 34

Таким чином, збірна України не дозволила Франції взяти реванш за бронзовий фінал чемпіонату світу-2024 (1:7) і продовжила свою переможну серію до 12 матчів поспіль.