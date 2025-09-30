Футзал

Наставник збірної підтримав команду на Євро-2025 U-19.

Наставник збірної України Сергій Ребров відвідав матч юнацької команди проти Португалії на Євро-2025 U-19. Разом із ним за грою спостерігали президент АФУ Сергій Владико та керівник молдовського футзалу Александр Голбан, який подарував Реброву офіційний м’яч турніру.

"Я прийшов, щоб підтримати Україну. Футзал – цікава та інтенсивна гра", – сказав Ребров.

На старті турніру Україна перемогла Молдову 7:0, але програла Португалії 0:4. 1 жовтня "синьо-жовті" зіграють з Італією, і саме цей матч визначить останнього учасника півфіналу.

Футзальний Євро U-19 триватиме до 6 жовтня.