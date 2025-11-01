Футзал

Владислав Первєєв і Ігор Чернявський принесли команді вихід до елітраунду.

Після двох переможних матчів у групі ХІТ зустрічався зі словенською Вргнікою у вирішальному поєдинку. На 13-й хвилині рахунок відкрили гості з Словенії: м’яч від Владислава Первєєва влучив у ворота ХІТу після контратаки суперників.

Перший тайм завершився мінімальною перевагою Вргніки — 1:0.

У другому таймі ХІТ перехопив ініціативу. На 27-й хвилині Владислав Первєєв оформив дубль, зрівнявши рахунок після власного автоголу в першому таймі. В заключні секунди гри Ігор Чернявський скористався ва-банк грою словенців та забив переможний гол у порожні ворота — 2:1.

Таким чином ХІТ здобув третю перемогу у групі та став єдиною командою квартету, яка пройшла до елітраунду Ліги чемпіонів.

Натомість Вргніка фінішувала третьою, поступившись другим місцем Київ Футзалу через різницю м’ячів. Київ Футзал у своєму останньому матчі групи розгромив північномакедонську Форсу з рахунком 10:0.

Елітраунд проходитиме у форматі плейоф: команди будуть поділені на сіяні та несіяні. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 6 листопада, матчі пройдуть 24 листопада та 5 грудня.

Вргніка – ХІТ 1:2

Гол: Первєєв (13, автогол) – Первєєв (27), Чернявський (40)