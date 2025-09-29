Футзал

Дивіться відео найкращих моментів матчу юнацького чемпіонату Європи з футзалу, який відбувся 29 вересня 2025 року.

Другий тур Євро-2025 для збірної України U-19 з футзалу виявився складним. Після розгромної перемоги над Молдовою (7:0) наші хлопці поступилися Португалії — 0:4.

Монтейру оформив хет-трик (4, 23, 36 хв.), ще один м’яч забив Мальяу (20 хв.). Українці боролися, створювали моменти та змушували суперників нервувати, але цього разу голи не вдавалося забити.

Наступний матч — вирішальний поєдинок групи проти Італії (1 жовтня) за вихід у півфінал.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Україна U-19 — Португалія U-19 в рамках юнацького Євро-2025 з футзалу:

Футзал (Євро-2025. U-19). Україна — Португалія 0:4

Голи: Монтейру, 4, 23, 36, Мальяу, 20