Футзал

Кияни двічі забивали фавориту та зберегли інтригу перед поєдинком у Іспанії.

Український чемпіон з футзалу ХІТ провів потужний перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, зігравши внічию 2:2 з іспанською Пальмою — чинним володарем трофея.

Команда з Києва розпочала євросезон із трьох перемог на груповому етапі, що дозволило їй упевнено пробитися до елітраунду, де серед 16 найкращих клубів континенту на неї чекав один з фаворитів турніру.

Пальма відкрила рахунок після розіграшу ауту, коли Чаруто точно пробив у ворота Олександра Сухова. Але українці швидко відповіли: Артур Подлюк встиг на добивання після сейва голкіпера суперника.

Невдовзі ХІТ вийшов уперед — Ігор Чернявський змістився з флангу в центр і потужним ударом влучив у дальню дев’ятку.

Зберегти перевагу до кінця матчу не вдалося: за три хвилини до фінальної сирени арбітри призначили пенальті у ворота киян, який реалізував Фабінью.

Матч-відповідь відбудеться у п’ятницю, 5 грудня, на домашньому майданчику Пальми. Переможець пари зустрінеться у чвертьфіналі з Приштиною (Косово) або Ригою (Латвія).

ХІТ — Пальма 2:2

Голи: Подлюк, 10, Чернявський, 16 — Чаруто, 6, Фабінью, 37