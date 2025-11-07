Футзал

Капітан національної команди допоможе "синьо-жовтим" у майбутньому спарингу після серйозної травми.

Асоціація футзалу України оголосила склад національної збірної на найближчий навчально-тренувальний збір, який відбудеться у Франції.

Як повідомляє АФУ, до складу повернувся капітан команди Петро Шотурма, який отримав травму зв'язок колінного суглоба у півфіналі чемпіонату світу-2024 проти Бразилії (2:3), переніс операцію у Німеччині та проходив процес відновлення.

У рамках збору 12 листопада збірна України проведе товариський матч проти команди Франції. Для 19-річного воротаря Івана Бєлімова цей виклик став дебютним у кар’єрі — він уперше потрапив до списку гравців національної команди.

Загалом головний тренер нашої команди Олександр Косенко викликав на збір 14 футзалістів: по сім представників клубів української Екстра-ліги та сім легіонерів, які виступають за кордоном.