Футзал

Впевнений старт для "синьо-жовтих" у фінальному турнірі юнацького чемпіонату Європи.

Збірна України у стартовому турі юнацького чемпіонату Європи-2025 здобула розгромну перемогу над Молдовою з рахунком 7:0.

Українці відкрили рахунок на третій хвилині зусиллями Владислава Камеця, а за три хвилини перевагу "синьо-жовтих" подвоїв Артем Клімчук.

Потім на сьомій хвилині третій м'яч у ворота молдован забив Богдан Цап, а до кінця першої половини матчу оформленим дублем відзначився Назар Першин.

На початку другого тайму з майданчика за другу жовту картку було вилучено Артура Хібовського, але це не завадило українцям забити ще раз, коли на 28 хвилині голом відзначився Артем Малиновський. Остаточну крапку у матчі поставив Ростислав Ростківський на 36 хвилині.

Таким чином Україна впевнено стартувала на фінальному турнірі Євро-2025, де наступним суперником "синьо-жовтих" буде Португалія. Гра пройде 29 вересня о 20:30 за Києвом. Також у нашій групі виступає Італія.

Молдова U-19 — Україна U-19 0:7

Голи: Камець, 3, Клімчук, 5, Цап, 7, Першин, 9, 13, Малиновський, 29, Ростківський, 36.