Швейцарец продолжит играть за Дортмунд.
Марвин Хитц, getty images
25 февраля 2021, 18:23
Дортмундская Боруссия объявила о продлении контракта со швейцарским вратарем Марвином Хитцом.
Новое соглашение с 33-летним дублером Романа Бюрки рассчитано до 2023 года.
"Я чувствую себя в Дортмунде как дома. У нас еще есть большие спортивные цели в этом сезоне, которые мы хотим достичь вместе.
Спасибо за доверие, и мне не терпится увидеть наших болельщиков на стадионе как можно скорее", — сказал Хитц в интервью пресс-службе "шмелей".
В текущем сезоне на счету Хитца 12 матчей за Боруссию во всех турнирах.