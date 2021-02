Дортмундская Боруссия объявила о продлении контракта со швейцарским вратарем Марвином Хитцом.

Новое соглашение с 33-летним дублером Романа Бюрки рассчитано до 2023 года.

Borussia Dortmund and Marwin Hitz have agreed on a contract renewal that will extend to June 2023! ✍️ pic.twitter.com/qZVUulpf7X