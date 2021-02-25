Германия

Швейцарец продолжит играть за Дортмунд.

Дортмундская Боруссия объявила о продлении контракта со швейцарским вратарем Марвином Хитцом.

Новое соглашение с 33-летним дублером Романа Бюрки рассчитано до 2023 года.

Borussia Dortmund and Marwin Hitz have agreed on a contract renewal that will extend to June 2023! ✍️ pic.twitter.com/qZVUulpf7X — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 25, 2021

"Я чувствую себя в Дортмунде как дома. У нас еще есть большие спортивные цели в этом сезоне, которые мы хотим достичь вместе.

Спасибо за доверие, и мне не терпится увидеть наших болельщиков на стадионе как можно скорее", — сказал Хитц в интервью пресс-службе "шмелей".

В текущем сезоне на счету Хитца 12 матчей за Боруссию во всех турнирах.