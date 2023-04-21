Німеччина

Німець висловився після вильоту з ЛЧ.

Голова правління Баварії Олівер Кан відповів на питання щодо відсутності в складі "Роттен" класичного "дев'ятого номера".

"Ми бачили одного нападника, але, на жаль, він грав не за нас. Не так багато таких дев'ятих номерів, як Роберт Левандовські", – заявив генеральний директор мюнхенського клубу.

Раніше повідомлялось, що Олівер Кан може втратити свою посаду в мюнхенському клубі. 53-річний німець обіймає свою посаду з липня 2021 року. Олівер повернувся до клубу у 2020 році і спочатку він обіймав посаду в раді директорів.