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Компанія Mars Wrigley запустила нову загальноєвропейську кампанію Snickers напередодні Євро-2024 цього літа.

У центрі міжнародні зірки футболу: Букайо Сака та Лука Модрич. Головна ідея кампанії — допомогти футбольним фанатам уникнути ніякових ситуацій з так званими "помилками початківця”.

Дії 20-секундної реклами відбуваються у перукарні, де вболівальник напружено стежить за матчем своєї команди на екрані телевізора. Однак герой, не стримавши емоції від переможного голу, підхоплюється з місця, що призводить до невдалої зачіски. Справитися з щойно скоєною помилкою фаната-початківця приходять помічники перукаря — Букайо Сака та Лука Модрич. Останній підносить герою батончик як швидке рішення кумедної помилки, підкріплене слоганом кампанії: "Автогол? Можливо, вам просто потрібен Snickers".

Модрич і Сака також поділяться своїм поглядом на популярні помилки футбольних фанатів та своїми курйозними випадками у короткому відеоролику, який стане частиною кампанії у цифрових мережах. Зірки футболу оцінять від 1 до 10 “помилки початківців”, серед яких, наприклад: непобачений гол через те, що вболівальники пішли купити хот-дог або прибути на стадіон з квитком у майже розрядженому телефоні.

"Було дуже цікаво оцінити найкумедніші футбольні промахи. Вони трапляються, і кожен може зробити "помилку початківця". Іноді просто потрібна невелика підтримка, щоб повернутися у гру", — зазначив Лука Модрич.

"У всіх нас були незручні помилки за межами поля, і футбол — ніщо без наших вболівальників! Але підстригтися під час гри своєї команди — це 10 з 10", — додав Букайо Сака.

"Ми знаємо, що вболівальники не завжди правильно сприймають промахи, тому ми хотіли надати особливу увагу "помилкам початківців". І хто може краще втілити це в життя, ніж двоє гравців, які вважаються одними з найкращих у світі футболу? Іронічна кампанія з Модричем і Сакою спонукає футбольних уболівальників сміятися з їхніх промахів та розібратися в моментах, коли хочеться сховати голову в пісок", — зауважив Грег Кент, регіональний директор бренду.

Кампанія "Автогол" ґрунтується на успіху попередньої кампанії "Помилки початківців", створеної спільно з Національною футбольною лігою (НФЛ) для футбольних вболівальників у Європі, на Близькому Сході та в Африці.