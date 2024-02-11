Німеччина

"Фармацевти" не залишили шансів "ротен".

Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен прокоментував важку поразку від леверкузенського Баєра (0:3). Його слова наводить Bayern&Germany.

"Поразка заслужена. Баєр був просто кращим за нас, необхідно визнати це. На щастя попереду ще 13 турів. Треба сподіватися на осічки леверкузенців.

Звільнення Тухеля? Нічого не змінилось. Ми знали, що буде важко", — сказав німецький функціонер.

Наразі, Баварія йде другою у німецькій Бундеслізі, відстаючи від лідируючого Баєра на п'ять пунктів.