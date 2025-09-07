Німеччина

Футбольний союз опублікував подяку та привітання з видатною кар’єрою.

Перед матчем зі збірною Північної Ірландії німецька команда вручила захиснику пам’ятний постер, на якому зазначені його головні досягнення: два чемпіонати світу, три чемпіонати Європи та титул чемпіона світу 2014 року.

Німецький футбольний союз (DFB) також опублікував у соцмережах подячний пост: "СПАСИБІ, МАТС! Вітаємо з відмінною кар’єрою!"

Матс Гуммельс оголосив про завершення виступів у липні 2025 року. Останній матч за збірну Німеччини він провів у грудні 2023 року.