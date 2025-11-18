Німеччина

18-річний талант привернув увагу німецьких клубів, а франкфуртці вже проявляють конкретний інтерес до трансферу.

18-річний захисник Вердера Карім Кулібалі привернув увагу одразу кількох клубів Бундесліги, а найбільш зацікавленим наразі є франкфуртський Айнтрахт. Орли вже розглядають можливість трансферу молодого таланта та уважно стежать за його прогресом у поточному сезоні.

Кулібалі провів 10 матчів у всіх турнірах і встиг відзначитися забитим м’ячем у грі проти Баєра, що лише підвищило інтерес до нього з боку потенційних претендентів.

Айнтрахт наразі посідає 7-ме місце в турнірній таблиці Бундесліги, маючи у своєму активі 17 очок. У наступному матчі команда Діно Топмеллера 22 листопада зіграє на виїзді проти Кельна.