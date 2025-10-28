Німеччина

18-річний вінгер Айоделе Томас може перейти до німецького клубу як вільний агент.

Айнтрахт Франкфурт планує підписати молодого вінгера Айоделе Томаса, повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 18-річний гравець ПСВ II не має наміру продовжувати контракт із нідерландським клубом, який завершується наприкінці сезону.

Айнтрахт хоче оформити трансфер Томаса безкоштовно — до літа 2026 року.

Томас вважається одним із найперспективніших молодих вінгерів ПСВ. У поточному сезоні він регулярно виступає за другу команду клубу (13 матчів, 2 голи, 6 асистів) та привернув увагу кількох європейських команд, серед яких і франкфуртський Айнтрахт.