Німеччина

Баварія та дортмундська Боруссія зацікавлені у трансфері Фісніка Асллані з Гоффенгайма.

Нападник Гоффенгайма Фіснік Асллані потрапив у сферу трансферних інтересів провідних клубів Бундесліги. За інформацією журналіста Крістіана Фалька, 23-річний футболіст цікавить Баварію та Боруссію Дортмунд.

Форвард, який є лідером атаки Гоффенгайма, стане доступним наступного літа за 30 мільйонів євро — саме така сума відступних прописана у його чинному контракті. Раніше серед претендентів на Фісніка Асллані також фігурувала Барселона.

У поточній кампанії Асллані провів 13 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок шість забитих голів і три результативні передачі. Його оціночна вартість на сайті Transfermarkt становить 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Фабіан Шер викликав інтерес із Бундесліги.