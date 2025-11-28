Німеччина

Крістоф Фройнд висловився про форварда Гоффенгайма.

У Баварії відреагували на інформацію, що мюнхенський клуб разом із Боруссією Дортмунд включили нападника Гоффенгайма Фісніка Асллані до списку потенційних трансферних цілей на літо.

Спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд високо оцінив здібності молодого форварда.

"Він хороший гравець, забиває багато голів, розумний хлопець, який дуже добре розвивається. У нього вже було кілька оренд, і він демонструє справді, справді хороший прогрес.

Я вважаю, що він цікавий молодий футболіст, про якого зараз говорять дуже багато. Є чимало хлопців, які добре розвиваються. Але, як я вже казав, наразі ми дуже задоволені тим, що маємо, і тим, як у нас усе побудовано", — сказав Фройнд для Sky Sport DE.

Як зазначає журналіст Флоріан Плеттенберг, попри активність клубів, доля Асллані поки не визначена. Єдине, що відомо точно — 23-річний форвард змінить клуб улітку, скориставшись клаусулою про вихід.

У цьому сезоні Фіснік Асллані провів 12 матчів, забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.