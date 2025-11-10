Німеччина

Вест Гем дозволив німецькому форварду залишити клуб узимку.

Нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруг може повернутися до Бундесліги вже в січні.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport Germany, Вольфсбург розглядає можливість підписання німецького форварда під час зимового трансферного вікна.

До боротьби за 32-річного нападника також може долучитися Аугсбург, а крім того, за ситуацією стежать кілька клубів із Італії.

За інформацією джерела, Вест Гем уже офіційно надав Фюллькругу дозвіл на перехід та повідомив про це його агентство ROOF після того, як футболіст заявив клубу про своє бажання розглянути зимовий перехід через бажання потрапити на чемпіонат світу-2026.

Клуб із Лондона водночас активно шукає заміну своєму нападнику, який у цьому сезоні провів лише 385 хвилин у семи матчах та результативними діями не відзначався.