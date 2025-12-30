Німеччина

Франкфуртський клуб оформив трансфер Юнеса Ебнуталіба, який проводить найкращий сезон у кар’єрі.

Франкфуртський Айнтрахт офіційно оголосив про підписання нападника Юнеса Ебнуталіба, який став найкращим бомбардиром Другої Бундесліги за підсумками першої частини сезону. Про перехід повідомила пресслужба клубу.

Контракт із 23-річним форвардом набуде чинності з 1 січня та буде розрахований до літа 2031 року. За інформацією німецьких ЗМІ, сума трансферу склала близько 8 мільйонів євро, ще один мільйон передбачений у вигляді бонусів.

У поточному сезоні нападник Ельферсберга забив 12 м’ячів у матчах Другої Бундесліги та привернув увагу низки клубів елітного дивізіону. За оцінкою порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 6 мільйонів євро.