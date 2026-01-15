Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані визнав, що поки не володіє точними даними щодо стану Конрада Лаймера. Футболіст травмувався у поєдинку 17-го туру Бундесліги.

Коментуючи стан гравця, фахівець зазначив:

"Травма Конні Лаймера? Він відчув щось у литковому м'язі — завтра дізнаємося докладніше".

Зустріч закінчилася перемогою Баварії з рахунком 3:1. У сезоні-2025/26 Лаймер взяв участь у 26 матчах, у яких забив два м'ячі та віддав вісім гольових передач. 

Раніше повідомлялося, що Баварія встановила історичний рекорд першої половини сезону у Бундеслізі. 