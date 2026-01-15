Головний тренер Баварії розповів про стан гравця після матчу чемпіонату Німеччини.
Конрад Лаймер, Getty Images
Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані визнав, що поки не володіє точними даними щодо стану Конрада Лаймера. Футболіст травмувався у поєдинку 17-го туру Бундесліги.
Коментуючи стан гравця, фахівець зазначив:
"Травма Конні Лаймера? Він відчув щось у литковому м'язі — завтра дізнаємося докладніше".
Зустріч закінчилася перемогою Баварії з рахунком 3:1. У сезоні-2025/26 Лаймер взяв участь у 26 матчах, у яких забив два м'ячі та віддав вісім гольових передач.
